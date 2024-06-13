В Испании запросили для Анчелотти пять лет тюрьмы: подробности

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Прокуратура Испании запросила для главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти пять лет тюрьмы за совершение двух налоговых преступлений, передают Vesti.kz.

По информации El Mundo, итальянский специалист обманул казну во время своей первой работы в Испании.

Согласно заявлению прокуратуры, Анчелотти был обязан заплатить налоги в Испании за все полученные доходы в течение 2014 и 2015 годов, чего не произошло.

Орган, действующий от имени Налогового агентства, сосредоточился на доходах, полученных итальянским тренером от использования своих имиджевых прав в течение первых двух сезонов на "Сантьяго Бернабеу". Эти средства тренер направлял через компанию Vapia Limited, базирующуюся на Британских Виргинских островах.

Через эту структуру Анчелотти получил более двух миллионов евро от "Реала" за использование своего имиджа. Но параллельно с этим прокуратура обнаружила выплаты тренеру от вышеупомянутой офшорной компании на сумму 2,5 миллиона евро в годы, проверенные после подписания десятка рекламных контрактов с такими компаниями, как Nike, Nexon Europe или Cecil Purnell.

Налоговые органы считают, что в результате "сокрытия и недекларирования" вышеупомянутых доходов Анчелотти совершил налоговое мошенничество на сумму 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году. В связи с этим прокуратура просит приговорить его к двум годам лишения свободы за первый год и к трем годам за второй.

В связи с выводами прокуратуры защита тренера "Реала" представила суду записку, в которой напомнила, что Анчелотти уже внес требуемый залог и что ни в одном из документов обвинения это не отражено, а потому просит немедленно пересмотреть запрос на приговор в сторону уменьшения, поскольку значительная часть предполагаемого мошенничества уже покрыта.

Напомним, что с "Реалом" Анчелотти выигрывал Ла Лигу (2 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).

Метки:
Анчелотти Карло Реал Мадрид Ла Лига Футбол Мошенничество

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