Испания
Сегодня 14:43

Игрок "Реала" говорит гадости о тренере за спиной: известно его имя

Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал"©

Бразильский форвард "Реала" Винисиус стал источником проблем для Хаби Алонсо. Тренер не рассматривает его как ключевого игрока своих схем, а некоторые замены футболиста вызвали напряжённость в раздевалке, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Алонсо узнал, что Винисиус высказывается о нём негативно за спиной.

Замена в последнем матче

Несмотря на то что Винисиус вышел в стартовом составе против "Эспаньола", во втором тайме его заменили. Такое решение вызвало раздражение игрока: он покинул поле с пренебрежительными жестами в сторону тренера. Алонсо объяснил причину замены, но футболист остался недоволен.


Причины конфликта

Винисиус демонстрирует игру ниже своего уровня. В матче против "Эспаньола" он выглядел скромно, а ещё показывал, что ему неудобно играть в стиле нового наставника. Отношения между Алонсо и Винисиусом остаются напряжёнными с первого дня работы тренера: игрок должен был заслужить игровое время изменением поведения как на поле, так и вне его, особенно в обороне.

Статус игрока в команде

В пяти матчах Ла Лиги Винисиус не сыграл ни одного полного матча. Ранее он был основным при Карло Анчелотти, а теперь стал ротационным игроком при Алонсо. Это привело к тому, что бразилец якобы критикует тренера за его спиной, особенно среди бразильских игроков в раздевалке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
10 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2
20 Жирона 5 0 1 4 2-15 1

