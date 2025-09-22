Бразильский форвард "Реала" Винисиус стал источником проблем для Хаби Алонсо. Тренер не рассматривает его как ключевого игрока своих схем, а некоторые замены футболиста вызвали напряжённость в раздевалке, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Алонсо узнал, что Винисиус высказывается о нём негативно за спиной.

Замена в последнем матче

Несмотря на то что Винисиус вышел в стартовом составе против "Эспаньола", во втором тайме его заменили. Такое решение вызвало раздражение игрока: он покинул поле с пренебрежительными жестами в сторону тренера. Алонсо объяснил причину замены, но футболист остался недоволен.





Причины конфликта

Винисиус демонстрирует игру ниже своего уровня. В матче против "Эспаньола" он выглядел скромно, а ещё показывал, что ему неудобно играть в стиле нового наставника. Отношения между Алонсо и Винисиусом остаются напряжёнными с первого дня работы тренера: игрок должен был заслужить игровое время изменением поведения как на поле, так и вне его, особенно в обороне.

Статус игрока в команде

В пяти матчах Ла Лиги Винисиус не сыграл ни одного полного матча. Ранее он был основным при Карло Анчелотти, а теперь стал ротационным игроком при Алонсо. Это привело к тому, что бразилец якобы критикует тренера за его спиной, особенно среди бразильских игроков в раздевалке.