Арда Гюлер начал сомневаться в обещаниях нового главного тренера "Реала" Хаби Алонсо и уже не уверен в своем будущем, хотя они еще не встречались лично, передают Vesti.kz.

Пока команда начала предсезонную подготовку, Гюлер - как Винисиус Жуниор и Андрей Лунин - получил разрешение присоединиться позже, напрямую к сборам в США перед стартом Клубного чемпионата мира. До этого времени он будет тренироваться индивидуально.

После двух непростых сезонов под руководством Карло Анчелотти, где Арде так и не удалось закрепиться в составе и стабильно показывать свою игру, он больше не готов быть запасным.

Как пишет Don Balon, молодой футболист ясно дал понять: или он получит значимую роль в команде, или рассмотрит вариант ухода.





Обещания без будущего

До звонка от Алонсо, Гюлер уже вел переговоры с другими клубами. Новый тренер "Реала" пообещал перемены и уверял, что видит для него важную позицию в своей тактической схеме, даже сравнив его с Лукой Модричем.

Но затем ситуация изменилась - мадридцы практически закрыли трансфер аргентинского вундеркинда Франко Мастантуоно, играющего на той же позиции.

Теперь Гюлер чувствует себя обманутым и обеспокоен усилением конкуренции. Если он не получит ожидаемое игровое время на Клубном чемпионате мира, то может серьезно задуматься об уходе из "Реала" этим летом.





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Напомним, что Алонсо принял решение отпустить 20-летнего форварда, который больше не входит в планы "Реала".