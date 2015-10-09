Холанд собрался перейти в клуб мечты и поставил главное условие

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд вновь оказался в центре слухов о возможном переходе в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

По информации AS, интерес между сторонами существует уже давно. В Мадриде не первый год следят за норвежским форвардом, а сам Холанд, как утверждает источник, с детства симпатизирует "сливочным" и мечтает однажды сыграть за "Реал".

При этом возможный трансфер зависит от нескольких факторов. Источник утверждает, что Холанд не хотел бы переходить в мадридский клуб, пока там выступают Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Причина в том, что звездный норвежец не хочет делить статус главной звезды команды с другими лидерами атаки.

При этом уход Пепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" может сыграть ключевую роль в будущем Холанда. По информации источника, смена главного тренера способна подтолкнуть норвежского форварда к переходу в "Реал".

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Отметим, что в прошлом сезоне Холанд провел за "Сити" 52 матча, забил 38 голов и отдал девять результативных передач.

Сейчас форвард выступает за сборную Норвегии на чемпионате мира-2026. В четвертьфинале турнира норвежцы сыграют против Англии. Матч пройдет 12 июля и начнется в 02:00 по казахстанскому времени.

Ранее в 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Норвегии сенсационно обыграла пятикратных чемпионов мира – Бразилию (2:1). Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший победный дубль.

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