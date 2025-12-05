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ЧМ-2026
Сегодня 19:34
 

Сабина Алтынбекова вступилась за Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

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Сабина Алтынбекова вступилась за Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026 ©instagram.com/altynbekova_20/

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о португальском футболисте Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о португальском футболисте Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Роналду подвергся критике за свою игру на текущем чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике, где сборная Португалии уступила Испании (0:1) на стадии 1/8 финала. 

"Тот самый момент, когда даже Легенду буллят и завидуют ему, даже сокомандники. 

Командный вид спорта таков, ты один ничего не поменяешь.

Достойные всегда будут впереди, лучший (Роналду), - говорится в ее комментарии к фото.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В 1/4 финала сыграют Франция - Марокко (10 июля), Испания - Бельгия (11 июля), Норвегия - Англия (12 июля) и Аргентина - Швейцария (12 июля).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Бельгия
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