Сабина Алтынбекова вступилась за Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о португальском футболисте Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Роналду подвергся критике за свою игру на текущем чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике, где сборная Португалии уступила Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.
"Тот самый момент, когда даже Легенду буллят и завидуют ему, даже сокомандники.
Командный вид спорта таков, ты один ничего не поменяешь.
Достойные всегда будут впереди, лучший (Роналду), - говорится в ее комментарии к фото.
Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В 1/4 финала сыграют Франция - Марокко (10 июля), Испания - Бельгия (11 июля), Норвегия - Англия (12 июля) и Аргентина - Швейцария (12 июля).
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