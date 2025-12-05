Сабина Алтынбекова вступилась за Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о португальском футболисте Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Роналду подвергся критике за свою игру на текущем чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике, где сборная Португалии уступила Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

"Тот самый момент, когда даже Легенду буллят и завидуют ему, даже сокомандники.

Командный вид спорта таков, ты один ничего не поменяешь.

Достойные всегда будут впереди, лучший (Роналду), - говорится в ее комментарии к фото.