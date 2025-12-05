Сборная Модрича решила вернуть бывшего тренера после неудачи на ЧМ-2026

Славен Билич близок к возвращению на пост главного тренера сборной Хорватии по футболу, передают Vesti.kz.

Он должен сменить Златко Далича, который ушел в отставку после вылета команды в 1/16 финала ЧМ-2026 от Португалии. По информации инсайдера Николо Скиры, официально о назначении объявят в ближайшие дни.

Конец исторической эпохи Далича

Златко Далич покинул сборную Хорватии после многолетней успешной работы. Под его руководством команда добилась главных триумфов в своей истории, завоевав серебро и бронзу на чемпионатах мира-2018 и 2022. Однако ранний вылет с ЧМ-2026 показал, что проект исчерпал себя и нуждается в перезагрузке. Уход Далича воспринимается как естественное завершение золотого цикла.

Главные задачи Билича

Славен Билич - идеальный кандидат, так как он отлично знаком со структурой хорватского футбола и уже тренировал национальную команду с 2006 по 2012 год, капитаном которой является Лука Модрич. Его главными вызовами на новом посту станут:

Смена поколений: деликатное обновление состава и определение роли ветеранов.

Поиск новых лидеров: интеграция молодых талантов в основу.

Психологическая перезагрузка: возвращение веры болельщиков и сохранение победного менталитета.

В тренерской карьере Билича также были саудовские "Аль-Фатех", "Аль-Иттихад", английские "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Вест Хэм", китайский "Бэйцзин Гоань", турецкий "Бешикташ" и московский "Локомотив".

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