"Кайрат" определился с будущим нападающего сборной Португалии

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" объявил о расставании с португальским нападающим Уго Невешем, передают Vesti.kz.

Игрок покидает команду в связи с истечением срока арендного соглашения.

Португалец присоединился к казахстанскому гранду в январе этого года, перейдя из "Браги". За шесть месяцев в Алматы Невеш успел стать ключевой фигурой в атаке команды, забив 35 голов в 22 матчах чемпионата Казахстана.

Также форвард отметился одним забитым мячом в Лиге чемпионов УЕФА.

Вместе с "Кайратом" Уго Невеш завоевал титул чемпиона Казахстана.

Ранее алматинский клуб сообщил о расставании с бразильским защитником Ромуло и армянским игроком бразильского происхождения Жулио Занотто.

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