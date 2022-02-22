"Кайрат" объявил неожиданное решение по победителю Лиги чемпионов

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" официально сообщил о расставании с бразильским защитником Ромуло, передают Vesti.kz.

Чемпион покидает Алматы

В клубе поблагодарили футболиста за время, проведенное в составе команды, отметив его вклад в последние успехи алматинцев.

"Ромуло завершил выступления за "Кайрат футзал". На протяжении одного сезона он с честью защищал цвета команды и внес свой вклад в ее успехи. За это время вместе с "Кайратом" Ромуло стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка Казахстана", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Один сезон — два трофея

Ромуло стал игроком "Кайрата" в августе 2025 года, перейдя из бразильской "Форталезы". За один полноценный сезон в составе алматинского клуба он провел 29 матчей во всех официальных турнирах и отметился 12 забитыми мячами.

Вместе с "Кайратом" бразилец выиграл чемпионат Казахстана и завоевал Суперкубок страны.

Победитель Лиги чемпионов

До переезда в Казахстан Ромуло выступал в Европе и в 2024 году добился одного из главных успехов в карьере, став победителем Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в составе испанской "Пальмы".

Ранее стали известны все соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов.

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