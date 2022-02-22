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Клубный футзал
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Стали известны все соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов

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Стали известны все соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов ©x.com/UEFAFutsal

Алматинский "Кайрат", являющийся чемпионом Казахстана по футзалу, узнал своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат", являющийся чемпионом Казахстана по футзалу, узнал своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

С кем сыграет "Кайрат"

По итогам жеребьевки казахстанский клуб попал в группу 2. За путёвку в плей-офф алматинцы поборются с бельгийским "Андерлехтом", румынским "Юнайтед Галати" и латвийским "Бейтаром".

Матчи основного раунда состоятся с 27 октября по 1 ноября в Бельгии. Все встречи группы примет арена "Спортинг-Андерлехта".

Какой формат турнира

По итогам группового этапа в 1/8 финала выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.

Стадии 1/8 и 1/4 финала будут сыграны в формате двухматчевых противостояний — дома и на выезде. Победители этих раундов продолжат борьбу в "Финале четырёх", который традиционно пройдёт на одной площадке.

Ранее стало известно, что другой казахстанский клуб сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

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