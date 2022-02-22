Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Клубный футзал
Сегодня 16:50
 

Казахстанский клуб сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский клуб сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов ©Depositphotos/zloyel

Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по итогам "Семей" узнал своих соперников по группе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по итогам "Семей" узнал своих соперников по группе, передают Vesti.kz.

"Барселона" — главный соперник

Казахстанскому клубу предстоит сыграть с одним из сильнейших коллективов Европы — испанской "Барселоной". Кроме того, в группе "Семею" будут противостоять словацкий "Лученец" и швейцарская "Минерва".

Когда пройдут матчи?

Игры основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу состоятся в Словакии.

Матчи группового этапа пройдут с 27 октября по 1 ноября, по итогам которых определятся команды, продолжающие борьбу за главный клубный трофей Европы.

"Кайрат" вырвал победу и стал чемпионом Казахстана по футзалу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!