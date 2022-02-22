Казахстанский клуб сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, по итогам "Семей" узнал своих соперников по группе, передают Vesti.kz.

"Барселона" — главный соперник

Казахстанскому клубу предстоит сыграть с одним из сильнейших коллективов Европы — испанской "Барселоной". Кроме того, в группе "Семею" будут противостоять словацкий "Лученец" и швейцарская "Минерва".

Когда пройдут матчи?

Игры основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу состоятся в Словакии.

Матчи группового этапа пройдут с 27 октября по 1 ноября, по итогам которых определятся команды, продолжающие борьбу за главный клубный трофей Европы.

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