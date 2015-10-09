"Кайрат" объявил решение по призёру Лиги чемпионов

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" объявил об уходе 30-летнего армянского игрока бразильского происхождения Жулио Занотто, сообщают Vesti.kz.

Занотто присоединился к "Кайрату" в 2024 году. За это время он провёл 125 матчей, забил 36 голов и отдал 92 результативные передачи.

Вместе с алматинским клубом он стал серебряным призёром Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, двукратным чемпионом Казахстана, двукратным обладателем Суперкубка Казахстана, а также два сезона подряд признавался лучшим ассистентом чемпионата Казахстана.

До этого Занотто выступал за бразильский клуб "Карлос Барбоза" (2015–2020) и российский "Норильский Никель" (2020–2024).

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