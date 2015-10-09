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"Реал" купит еще одного игрока по просьбе Моуринью: но есть условие

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"Реал" купит еще одного игрока по просьбе Моуринью: но есть условие Жозе Моуринью. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью настаивает на покупке еще одного центрального защитника для укрепления обороны. Клуб готов к сделке, но поставил жесткое условие: сначала нужно завершить три продажи для разгрузки состава и бюджета, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью настаивает на покупке еще одного центрального защитника для укрепления обороны. Клуб готов к сделке, но поставил жесткое условие: сначала нужно завершить три продажи для разгрузки состава и бюджета, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Бастони - приоритет, Араужу - альтернатива

  • Алессандро Бастони ("Интер"): главный фаворит Моуринью. Тренер ценит его опыт, авторитет и умение начинать атаки левой ногой. Трансфер оценивается дорого, поэтому клубу необходимы входящие средства.
  • Томаш Араужу ("Бенфика"): запасной вариант. Молодой, сильный и быстрый защитник рассматривается как перспективная инвестиция в будущее.

Кто на выход

Первый этап плана уже выполнен - Фран Гарсия перешел в "Бетис". Чтобы получить средства на покупку Бастони, "Реалу" осталось оформить еще два расставания:

  1. Рауль Асенсио - освободит место в ротации.
  2. Эдуарду Камавинга - главный кандидат на крупную продажу. Спрос на француза высок, а деньги от его трансфера полностью закроют дефицит бюджета под покупку нового защитника.

Ранее "Реал" решил предложить контракт игроку за 130 миллионов, подробности - здесь.

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