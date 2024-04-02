Главный тренер "Барселоны" Хави дал понять, что готов остаться в клубе, но только при выполнении нескольких обязательств со стороны руководства "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

В частности, специалист хочет, чтобы каталонцы серьезно усилилась летом, если он останется в клубе.

По информации Mundo Deportivo, Хави рассчитывает, что"Барселона" сможет подписать кого-то из следующих футболистов: полузащитник "Манчестер Сити"Бернарду Силва, хавбек"Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник "Реала Сосьедад" Мартин Субименди.

Отмечается, что каталонский клуб может подписать как минимум двух игроков мирового класса.

Напомним, в конце января нынешнего года Хави заявил, что покинет пост тренера "Барселоны" по окончании сезона. В свою очередь, руководство клуба неоднократно заявляло, что желает оставить испанского специалиста в стане "сине-гранатовых".

Чтобы убедить Хави остаться, "Барселоне" придется гарантировать трансферы футболистов, которых он считает необходимыми. Также на решение специалиста могут повлиять успешные результаты. Успехом будет считаться либо победа в Лиге чемпионов, либо в Ла Лиге.

На данный момент "Барселона" с 67 очками занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на восемь баллов.