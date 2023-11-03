Хави отреагировал на критику Гюндогана

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал критику от игрока своей команды Илкая Гюндогана, сообщают Vesti.kz.

Гюндоган раскритиковал одноклубников после домашнего поражения от "Реала" (1:2) в 11-м туре чемпионата Испании. По его словам, он не увидел в их глазах гнева и разочарования.

А вот что по этому поводу сказал Хави:

"Слово "конформизм" не входит в ДНК "Барсы". Мы стремимся к совершенству. Слова Гюндогана не были противоречивыми, мы согласны с тем, что он сказал. Мы проиграли Класико из-за своих ошибок. У нас не было контрверсий в раздевалке", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Пересмотрев Класико во второй раз, наставник "сине-гранатовых" подчеркнул следующее:

"Игра была под нашим контролем. Мы проиграли ее, но она была в наших руках. Проиграли из-за деталей. Поэтому следующая игра с "Реал Сосьедадом" - это еще один тест, который мы должны пройти. У нас есть время, чтобы исправить ошибки, мы отстаем от лидеров на четыре очка, у нас будут шансы их догнать".

Отметим, что матч 12-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Барселона" состоится 4 ноября в Сан-Себастьяне.