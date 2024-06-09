Стали известны планы бывшего главного тренера "Барселоны" Хави Эрнандеса, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, Хави по-прежнему убежден, что не будет работать тренером в ближайшем сезоне, несмотря на то, что в последние недели к нему обратились несколько клубов. Его идея по-прежнему заключается в том, чтобы отдохнуть год от всего того давления, которое он испытал за последние два с половиной года, и зарядить свои батарейки для следующего сезона.

Источники, близкие к окружению Хави, уверяют, что он хотел бы работать тренером в английской премьер-лиге (АПЛ), где мог бы заняться интересным проектом.

Хави тренировал "Барселону" с 2021 года, выиграв Ла Лигу (2022/23) и Суперкубок Испании (2022/23). В января он объявил об уходе из команды по завершении сезона. Однако в апреле боссам клубам удалось убедить его остаться на своем посту. А уже в мае они решили расстаться с ним из-за его слов о нестабильной финансовой ситуации в "Барселоне". На место Хави был приглашен немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.