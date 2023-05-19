Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о приоритетной трансферной цели клуба на ближайшее лето.

"Приоритетом на следующий сезон является подписание контракта с опорным полузащитником", - убедительно пояснил он.

Каталонца нацелены на трансфер игрока "Реал Сосьедада" Мартина Субименди.

Проблема, с которой придется столкнуться при его подписании, это его цена. У него есть пункт о расторжении контракта в размере 60 миллионов евро, и клуб из Сан-Себастьяна уже не раз предупреждал, что не намерен снижать цену.