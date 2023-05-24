Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 13:10
©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о возможном возвращении нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси в каталонский клуб, сообщают Vesti.kz.

"Это витает в воздухе. Это зависит от многих вещей, вряд ли я могу сказать что-то еще.

Он потрясающий футболист. Это человек, с которым я очень дружу. Посмотрим, можно ли это сделать. Также это зависит от желания самого Лионеля", – приводит слова Хави Sport.

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Напомним, Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Барселона Ла Лига Месси Лионель ПСЖ

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