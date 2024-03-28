Хави может остаться в "Барселоне": подробности

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 16:49
©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Хави может остаться в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Ранее испанский специалист заявил, что покинет свой пост по окончании сезона, мотивировав это тем, что клубу нужен новый вектор развития. При этом президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил надежду, что специалист изменит свое решение.

По информации Marca, если отставка 44-летнего специалиста все же состоится, руководство "блауграны" намерено предложить ему должность посла фонда каталонского клуба.

Стали известны последствия ухода Хави из "Барселоны"

Хави возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года. Под его руководством "сине-гранатовые" выиграли два титула: чемпионат Испании в сезоне-2022/23 и Суперкубок Испании в том же году.

Метки:
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