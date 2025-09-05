Испания
Вчера 23:10

Хаби Алонсо сделал двух футболистов "Реала" неприкасаемыми

Хаби Алонсо считается бесспорным лидером проекта "Реала", передают Vesti.kz. По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, главный тренер "сливочных" считает Орельена Чуамени и Феде Вальверде практически "неприкасаемыми" игроками в центре поля.

Их место в основе мало кто может оспорить благодаря выдающемуся уровню игры и профессионализму.

Оба футболиста показывают высокий уровень, выкладываются на каждой тренировке и матче, что делает команду более компактной и слаженной. Тренерский штаб клуба придаёт особое значение оборонительной системе, считая её основой для достижения целей к концу сезона.

Феде Вальверде известен своей стабильностью, а Чуамени закрепился в составе после периода адаптации. Год назад его ценность в "Реале" ставилась под сомнение, и он даже слышал свистки в свою сторону на "Бернабеу", но теперь французский полузащитник демонстрирует высокий профессионализм и отдачу.

Руководство клуба и Алонсо рассчитывают, что оба игрока останутся в составе надолго. Чуамени и Вальверде довольны жизнью в Мадриде и сосредоточены на победах с клубом.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

