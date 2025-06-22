Молодой турецкий полузащитник Арда Гюлер всерьез рассматривал уход из мадридского "Реала" этим летом, передают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, игрок не планировал оставаться, если бы пост главного тренера сохранил Карло Анчелотти. Однако отставка итальянца и назначение Хаби Алонсо изменили ситуацию. Новый наставник "сливочных" хорошо знаком с талантом Гюлера и рассчитывает на него в новом сезоне.

Алонсо ценил Гюлера еще в "Байере"

Известно, что еще во время своей работы в "Байере" Хаби Алонсо хотел видеть Арду в составе леверкузенского клуба. Теперь он готов дать ему шанс в "Реале". Ожидается, что 20-летний хавбек будет использоваться ближе к центру поля и получит больше игрового времени. В клубе Гюлера даже называют потенциальным преемником Луки Модрича.





Гюлер готов к прорыву

Футболист провел в "Реале" уже два сезона, но не был стабильным игроком основы. Тем не менее, он демонстрировал яркие моменты, за которые его полюбили болельщики. В этом сезоне он лучше адаптировался к жизни в Мадриде, улучшил испанский и рассчитывает на рост своего влияния в команде.