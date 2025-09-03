Летнее трансферное окно закрылось, и Хаби Алонсо окончательно определился с составом "Реала", передают Vesti.kz.

Но, как пишет Don Balon, в его планах нет Ферлана Менди. Испанский тренер дал понять руководству клуба, что французский защитник не входит в его планы и в январе станет первой жертвой перестройки.

Перегруз на фланге оставил Менди без шансов

Приход Альваро Каррераса и наличие Франа Гарсии окончательно лишили Менди перспектив в Мадриде. Алонсо не намерен держать в составе сразу трёх игроков на одной позиции. Француз оказался третьим в очереди и рискует полностью выпасть из обоймы.





Зимой "Реал" избавится от лишнего

Алонсо хотел решить проблему ещё летом, но теперь продажа Менди откладывается до зимы. Француз станет первым футболистом, который покинет команду в январское трансферное окно.

Менди играет за "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Лиона" за 48 миллионов евро. В его карьере также был "Гавр".