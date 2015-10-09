Хаби Алонсо принял решение по самому талантливому игроку "Реала"

С приходом Хаби Алонсо в мадридский "Реал" заканчивается мягкая эпоха Карло Анчелотти - первым под прицел попал бразильский вингер Родриго, передают Vesti.kz.

Руководство "королевского клуба", к слову, не прочь расстаться с игроком. На бразильца уже засматриваются топ-клубы из Англии: интерес к нему проявляют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити".

Но есть нюанс - Родриго требует огромную зарплату, и это пока отпугивает потенциальных покупателей.

Жесткий ультиматум Алонсо, у игрока ровно месяц

Бразилец провел далеко не лучший сезон: нестабильная форма, вялые матчи и, по слухам, отказ выходить на поле в эль-класико, чтобы не рисковать травмой перед потенциальным трансфером.

Такой подход Алонсо считает недопустимым - и дал нападающему ровно 30 дней, чтобы показать, что он достоин остаться в "Реале".

Причем без гарантий. Родриго, как пишет Don Balon, хотел бы получить статус игрока основы, но Алонсо жестко обозначил свою позицию, наставник считает, что Родриго должен "заслужить" выступления за клуб.

За этот месяц бразильцу нужно не только улучшить свою форму, но и показать пример на тренировках. В противном случае тренер лично попросит Флорентино Переса выставить его на трансфер.

Беллингем назвал самого талантливого игрока "Реала": и это не Винисиус или Мбаппе

Родриго начал терять доверие к обещаниям Алонсо и уже всерьез сомневается в своем будущем в клубе. Несмотря на заверения нового тренера, игрок все больше склоняется к мысли о смене команды.