Ждать осталось недолго: названа дата оглашения номинантов на "Золотой мяч"

Один из самых ожидаемых моментов года для футбольного мира уже на горизонте - организаторы "Золотого мяча" наконец объявили дату, когда станут известны имена номинантов, передают Vesti.kz.

Официальный аккаунт Ballon d'Or в X (ранее Twitter) сообщил: список претендентов на престижнейшую индивидуальную награду в футболе будет опубликован 7 августа. А уже 22 сентября Париж вновь примет церемонию вручения, где определится обладатель главного трофея года.

В прошлом сезоне награда отправилась к полузащитнику сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри, чей вклад в победы клуба был признан решающим. Совсем близко к триумфу тогда подобрались Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем - оба представляли мадридский "Реал" и провели яркий сезон.

Напомним, что премия "золотой мяч" была учреждена журналом France Football в 1956 году и с тех пор считается символом индивидуального величия в футболе.

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