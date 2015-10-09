Хаби Алонсо поручили примирить двух конфликтующих звезд "Реала"

В тренерском штабе "Реала" Хаби Алонсо поставлена важная задача - урегулировать напряженные отношения между двумя ключевыми игроками команды, передают Vesti.kz.

Как сообщает DefensaCentral со ссылкой на журналиста Эдуардо Инду, речь идет о Винисиусе Жуниоре и Джуде Беллингеме.

В свое время "Реал" выиграл Лигу чемпионов во многом благодаря позитивной атмосфере в раздевалке, которая помогла команде справляться с травмами и другими сложностями. Однако в прошлом сезоне ситуация изменилась, и клуб не достиг всех своих целей.

Во время матчей, в том числе в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", на поле возникали конфликты между Винисиусом и Беллингемом. Хотя такие столкновения - обычное явление в футболе, руководство клуба считает важным устранить внутренние разногласия.

По словам Инды, для Хаби Алонсо одним из приоритетов является примирение этих игроков, поскольку это поможет "Реалу" вернуться к успешной игре и добиться лучших результатов в новом сезоне.

Стоит отметить, что слухи о конфликтах в раздевалке "Реала" появляются регулярно. Ранее сообщалось о возможных трениях между Винисиусом и Килианом Мбаппе, которые сами футболисты опровергали. Тем не менее, в команде сохраняется напряженная атмосфера - одна из главных проблем, с которой предстоит справляться новому тренерскому штабу.

Новый сезон станет серьезным испытанием для "Реала" и Хаби Алонсо - удастся ли им сплотить коллектив и вернуть клубу статус лидера.