Назван лучший вингер в мире: Ямаль только 2-й, а Месси - 8-й

Эксперты ESPN составили список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на семь рейтингов по основным позициям. В список лучших вингеров попали 20 игроков, передают Vesti.kz.
Первое место в рейтинге занял Мохамед Салах из "Ливерпуля", который помог команде стать чемпионом Англии. Недавно египтянин продлил контракт с "красными" еще на два сезона.
На второй позиции расположился 18-летний воспитанник каталонсской "Барселоны" Ламин Ямаль. Тройку лучших замкнул его одноклубник - Рафинья. "Сине-гранатовые" в сезоне 2024/2025 выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
Топ-20 лучших вингеров мира по версии ESPN выглядит так:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
2. Ламин Ямаль ("Барселона");
3. Рафинья Диас ("Барселона");
4. Винисиус Жуниор ("Реал");
5. Усман Дембеле ("ПСЖ");
6. Букайо Сака ("Арсенал");
7. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ");
8. Лионель Месси ("Интер Майами");
9. Нико Уильямс ("Атлетик");
10. Родриго ("Реал");
11. Майкл Олисе ("Бавария");
12. Луис Диас ("Ливерпуль");
13. Брэдли Барколя ("ПСЖ");
14. Дезире Дуэ ("ПСЖ");
15. Адемола Лукман ("Аталанта");
16. Рафаэл Леау ("Милан");
17. Коди Гакпо ("Ливерпуль");
18. Кристиан Пулишич ("Милан");
19. Джулиано Симеоне ("Атлетико");
20. Бриан Мбемо ("Брентфорд").
Чехия
Черногория
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