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Испания
Вчера 21:55
 

"Реал" нашел нападающего по запросу Хаби Алонсо: больше него забили только Мбаппе и Левандовски

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"Реал" нашел нападающего по запросу Хаби Алонсо: больше него забили только Мбаппе и Левандовски ©depositphotos.com

Мадридский "Реал" продолжает активную работу на трансферном рынке. Теперь "сливочные" изучают варианты по усилению атаки, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" продолжает активную работу на трансферном рынке. Теперь "сливочные" изучают варианты по усилению атаки, передают Vesti.kz.

По информации AS, новый главный тренер "Реала" Хаби Алонсо запросил классического центрального нападающего, и клуб нашел его. В сферу интересов мадридцев попал 33-летний форвард "Осасуны" Анте Будимир.

Хорват стал лучшим бомбардиром памплонской команды, забив 21 гол в 38 матчах Ла Лиги. В чемпионате Испании за сезон больше него забили лишь Килиан Мбаппе ("Реал", 31 гол в 34 матчах) и Роберт Левандовски ("Барселона", 27 мячей в 34 играх).

Контракт Будимира с "Осасуной" рассчитан до лета 2027 года. В нем есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, однако на это лето сумма снижается до восьми миллионов евро.

Алонсо решил избавиться от скандальной звезды "Реала". Подробности


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