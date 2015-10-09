"Реал" договорился о переходе 17-летнего вундеркинда. Подробности

Мадридский "Реал" продолжает укреплять будущее клуба: "сливочные" достигли принципиальной договоренности о трансфере 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" аргентинца Франко Мастантуоно, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сумма сделки составит около 45 миллионов евро, а контракт с аргентинским талантом будет рассчитан до 2031 года. По условиям соглашения, "Ривер" рассчитывает сохранить футболиста в аренде до декабря, чтобы он мог доиграть текущий сезон в родном клубе и завершить год в привычной обстановке. Ожидается, что стороны финализируют все детали сделки в ближайшие дни.

Отметим, что Мастантуоно считался объектом повышенного интереса со стороны французского "Пари Сен-Жермен", однако сам игрок изначально был настроен на переход в Мадрид, который он рассматривает как идеальное место для развития своей карьеры.

Франко является воспитанником академии "Ривера" и уже в свои 17 лет уверенно закрепился в основном составе аргентинского гранда. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро, однако высокая конкуренция за игрока, а также долгосрочный контракт и потенциал, заставили "королевский клуб" предложить значительно более высокую сумму.

Фанаты уже предвкушают дерби юных талантов в эль-класико. Напомним, что у принципиального соперника мадридцев - "Барселоны" уже несколько лет блестает ровесник аргентинца - испанский вингер Ламин Ямаль.

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