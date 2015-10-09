17-летний талант отказал ПСЖ и выбрал "Реал"

17-летний полузащитник аргентинского "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно близок к переходу в мадридский "Реал", несмотря на активный интерес со стороны французского "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Zone, сделка с французским клубом все еще не завершена, и "сливочные" намерены воспользоваться ситуацией, чтобы перехватить игрока.

Сам Мастантуоно, по информации источника, предпочитает продолжить карьеру именно в Мадриде, а не в Париже. Окончательное решение по трансферу может быть принято уже в ближайшие дни.

17-летний аргентинец является воспитанником "Ривера" и в текущем сезоне успел провести 19 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 30 миллионов евро.

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