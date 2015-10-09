Хаби Алонсо устал от выходок звезды "Реала" и поставил ему ультиматум

Хаби Алонсо только начал свою работу в мадридском "Реале", но уже дает понять: никакой расхлябанности и звездных вольностей в его команде не будет. Новый тренер "сливочных" пришел с четким курсом - дисциплина и уважение к клубу прежде всего. И первым, кто ощутил это на себе, стал Антонио Рюдигер, передают Vesti.kz.

Защитник сборной Германии не раз попадал в эпицентр скандалов, и, похоже, терпение в клубе на исходе. Один из самых ярких эпизодов - финал Кубка Испании против "Барселоны", где Рюдигер чуть не набросился на арбитра. Подобное поведение, по мнению Алонсо, несовместимо с образом игрока "Реала".

При этом никто не отрицает футбольную ценность Рюдигера. Он по-прежнему один из сильнейших защитников команды, а его контракт действует до лета 2026 года. Более того, ходят слухи о возможном продлении соглашения еще на пару лет. Но теперь многое зависит не только от игры на поле.

Как пишет Don balon , Хаби дал понять: если Рюдигер не изменит свое поведение за пределами стадиона - потеряет место в основе. Весельчак в раздевалке, громкий и экспрессивный - все это больше не будет восприниматься как харизма.

Некоторые игроки и члены штаба уже устали от постоянных выходок немца. Он стал раздражающим фактором внутри команды, и это не может не отражаться на атмосфере.

Тем временем в офисах "Реала" обсуждают еще один сценарий. Саудовская Аравия всерьез заинтересована в Рюдигере и готова предложить ему контракт с зарплатой в три раза выше нынешней.

Учитывая напряжение вокруг игрока, руководство не исключает, что уход в саудовский чемпионат может стать выходом, устраивающим всех.

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Напомним, что одной из ближайших задач тренерского штаба "Реала" под руководством Алонсо станет урегулирование конфликта между двумя ключевыми игроками команды.