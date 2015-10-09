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Болельщики "Ахмата" выделили Самородова: причины и подробности

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Болельщики "Ахмата" выделили Самородова: причины и подробности ©ФК "Ахмат"

В официальном Telegram-канале футбольного клуба "Ахмат" подвели итоги мая, где болельщики выбирали лучших игроков команды после каждого матча, передают Vesti.kz.

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В официальном Telegram-канале футбольного клуба "Ахмат" подвели итоги мая, где болельщики выбирали лучших игроков команды после каждого матча, передают Vesti.kz.

Казахстанский нападающий Максим Самородов занял второе место в общем зачете, набрав шесть баллов. Он трижды был отмечен болельщиками на третьем месте и один раз - на втором в послематчевых опросах.

Лучшим игроком мая стал полузащитник Лечи Садулаев с 20 очками, а третью позицию занял вратарь Вадим Ульянов с четырьмя баллами.

Напомним, что 22-летний Максим Самородов - воспитанник футбольной школы Актобе. Летом прошлого года он перешел в "Ахмат" за миллион евро (по данным Transfermarkt). В российской премьер-лиге сезона-2024/25 нападающий провел 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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