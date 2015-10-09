"Реал" закрыл новый трансфер под Хаби Алонсо: известны детали сделки

Флорентино Перес почти закрыл очередной трансфер для мадридского "Реала" - и это снова защитник. По информации Don balon, мадридский клуб договорился с "Бенфикой" о переходе левого латераля Альваро Каррераса за 45 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Сумму разобьют на два платежа по 22,5 миллиона евро - первый будет внесен сразу, второй запланирован на будущее.

Интересно, что эта сделка была личной просьбой Хаби Алонсо - новый тренер "сливочных" настаивал на усилении обороны еще с первых дней работы.

И хотя переговоры затянулись, особенно из-за жесткой позиции португальской стороны, "Реалу" удалось немного сбить цену: вместо полной выплаты отступных в размере 50 миллионов клубы договорились частично покрыть разницу в рамках будущих сотрудничеств - в частности, по академии "Мадрида", которая интересует "Бенфику".

Ожидается, что трансфер станет официальным уже в ближайшее время - Алонсо хочет видеть Каррераса в составе как можно скорее, особенно с учетом участия команды в грядущем клубном чемпионате мира.

Стоит отметить, что это уже третий защитник, подписанный "Реалом" этим летом: ранее клуб усилился Дином Хейсеном и Трентом Александер-Арнолдом.

Очевидно, что линия обороны - главный приоритет для спортивного руководства, и только после ее укрепления "галактикос" переключатся на центр поля.

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Напомним, что Гвардиола сорвал трансферные планы Хаби Алонсо - "Манчестер Сити" на финишной прямой в гонке за хавбеком "Милана", которого в "Реале" рассматривали как преемника Модрича.