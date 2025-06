"Ливерпуль" обставил "Реал" с "Ман Сити" и заполучил таланта АПЛ

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" близок к приобретению левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "красные" еще на прошлой неделе согласовали условия личного контракта с 21-летним игроком.

Сейчас "Ливерпуль" ведет переговоры с "Борнмутом", с стороны готовятся к финальному этапу переговоров. Сумма трансфера венгра оценивается в 45 миллионов евро.

На защитника также претендовали мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", однако именно "Ливерпуль" сделал решительный шаг.

Ожидается, что трансфер будет завершен после того, как Керкез вернется из сборной Венгрии, где он выступает вместе с Домиником Собослаи – полузащитником "Ливерпуля".

