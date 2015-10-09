"Ливерпуль" обставил "Реал" с "Ман Сити" и заполучил таланта АПЛ

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" близок к приобретению левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, передают Vesti.kz.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "красные" еще на прошлой неделе согласовали условия личного контракта с 21-летним игроком.
Сейчас "Ливерпуль" ведет переговоры с "Борнмутом", с стороны готовятся к финальному этапу переговоров. Сумма трансфера венгра оценивается в 45 миллионов евро.
На защитника также претендовали мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", однако именно "Ливерпуль" сделал решительный шаг.
Ожидается, что трансфер будет завершен после того, как Керкез вернется из сборной Венгрии, где он выступает вместе с Домиником Собослаи – полузащитником "Ливерпуля".
🚨🔴 Liverpool are prepared to seal Milos Kerkez deal with one more round of talks to get it over the line!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025
Bournemouth and Liverpool are finalizing the agreement after personal terms in place last week.
Here we go, soon. 💣🇭🇺 pic.twitter.com/YTBgYeXzxC
"Борнмут" купил Керкеза летом 2023 года за почти 18 миллионов евро из АЗ. В сезоне-2024/25 защитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и записал на свой счет шесть результативных передач.
Напомним, что в минувшем сезоне английской премьер-лиги "Ливерпуль" стал чемпионом. "Борнмут" же финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.
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