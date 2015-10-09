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Англия
Вчера 17:37
 

"Ливерпуль" обставил "Реал" с "Ман Сити" и заполучил таланта АПЛ

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"Ливерпуль" обставил "Реал" с "Ман Сити" и заполучил таланта АПЛ ©ФК "Ливерпуль"

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" близок к приобретению левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, передают Vesti.kz.

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Английский футбольный клуб "Ливерпуль" близок к приобретению левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "красные" еще на прошлой неделе согласовали условия личного контракта с 21-летним игроком.

Сейчас "Ливерпуль" ведет переговоры с "Борнмутом", с стороны готовятся к финальному этапу переговоров. Сумма трансфера венгра оценивается в 45 миллионов евро.

На защитника также претендовали мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", однако именно "Ливерпуль" сделал решительный шаг.

Ожидается, что трансфер будет завершен после того, как Керкез вернется из сборной Венгрии, где он выступает вместе с Домиником Собослаи – полузащитником "Ливерпуля".

"Борнмут" купил Керкеза летом 2023 года за почти 18 миллионов евро из АЗ. В сезоне-2024/25 защитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Напомним, что в минувшем сезоне английской премьер-лиги "Ливерпуль" стал чемпионом. "Борнмут" же финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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