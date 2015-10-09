Гвардиола разрушил планы Алонсо и перехватил у "Реала" замену для Модрича

"Манчестер Сити" во главе с главным тренером испанцем Хосепом Гвардиолой близок к подписанию полузащитника "Милана" и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы находятся на финальной стадии переговоров и рассчитывают завершить сделку до старта Клубного чемпионата мира. Все условия личного контракта между игроком и английским клубом уже согласованы.

Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сумел опередить мадридский "Реал", который также претендовал на голландского хавбека. Ранее сообщалось, что "сливочные" рассматривали Рейндерса как главного кандидата на замену хорватского ветерана Луки Модрича. Руководство клуба видело в нем талантливого и перспективного футболиста, способного идеально вписаться в проект нового тренера Хаби Алонсо.