Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал перестройку состава. Одной из приоритетных задач он видит усиление позиции левого защитника - действующие фланговые оборонцы Ферлан Менди и Фран Гарсия не внушают ему полного доверия, передают Vesti.kz.

Ранее среди кандидатов на усиление фланга значился Алехандро Гримальдо, один из лидеров "Байера", с которым Алонсо добился исторического триумфа в Бундеслиге. Однако, по информации El Nacional, тренерский штаб "Реала" отказался от этой идеи и сделал выбор в пользу Альваро Каррераса из "Бенфики".

Это решение неожиданно открывает путь для "Барселоны", где также рассматривали Гримальдо как стратегическое усиление левого фланга обороны.

Гримальдо - подходящий вариант для "Барселоны"

Гримальдо уже выступал за молодежные команды "Барселоны" и хорошо знаком с клубной системой. В прошедшем сезоне он стал одним из лучших латералей Европы, сочетая надежность в обороне и высокую продуктивность в атаке. Учитывая, что его контракт с "Байером" включает разумную сумму отступных, трансфер выглядит реалистичным даже с учетом ограниченных финансов каталонцев.

Алехандро Бальде при новом тренере Ханси Флике закрепился в основе, но немецкий специалист настаивает на наличии полноценной конкуренции на фланге. Жерар Мартин, получивший игровое время в прошедшем сезоне, не убедил тренеров и, по слухам, может перейти в "Вулверхэмптон". Это фактически оставляет "Барсу" с одним левым защитником.





Возвращение домой?

Источники, близкие к окружению Гримальдо, утверждают, что игрок позитивно настроен на возвращение в Каталонию. Его опыт, адаптация к испанскому футболу и знание структуры клуба делают его отличным вариантом на фоне других, более дорогостоящих целей.

Если "Реал" действительно окончательно отказывается от борьбы за Гримальдо, "Барселона" получает редкую возможность без конкуренции вернуть одного из своих воспитанников. Теперь решение - за спортивным директором Деку и главным тренером Ханси Фликом.

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