Хаби Алонсо нашел неожиданное усиление для "Реала"

В новом сезоне "Реал" может усилить линию атаки, и, по данным DefensaCentral, главный тренер клуба Хаби Алонсо уже определился с подходящим вариантом. Несмотря на слухи о возможных трансферах опытных форвардов - Анте Будимира, Патрика Шика и Хоселу, - ставка может быть сделана на внутренний резерв, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Будимир из "Осасуны" был одним из кандидатов на усиление атаки, но клуб из Памплоны дал понять, что расстанется с игроком только за сумму отступных - 20 миллионов евро. Патрик Шик, выступающий за леверкузенский "Байер" и знакомый Хаби Алонсо по совместной работе, также оказался слишком дорог - около 40 миллионов евро.

Место для новой "девятки" сохраняется

Учитывая приход в прошлом году Килиана Мбаппе и наличие Винисиуса и Родриго, линия атаки "Реала" выглядит мощно. Однако возможный уход Родриго и отсутствие опыта у 18-летнего Эндрика, который может быть отдан в аренду, открывают возможность для подписания еще одного центрального нападающего.

Гонсало Гарсия - ставка на молодежь

По информации журналиста Marca Хосе Феликса Диаса, в "Реале" всерьез рассматривают кандидатуру 21-летнего Гонсало Гарсии, отличившегося 25 голами в 36 матчах за "Кастилью". Алонсо уже одобрил его включение в основную команду в качестве резервного форварда. Впрочем, сам игрок может покинуть клуб ради игровой практики: интерес к нему проявляют "Сельта" и "Осасуна". Также не исключен вариант аренды в "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас.

Укрепление обороны - главный приоритет "Реала"

Параллельно "Реал" продолжает укреплять оборону. После подписания Дина Хейсена и Трента Александер-Арнольда мадридцы ведут переговоры по левому защитнику "Бенфики" Альваро Каррерасу. Кроме того, по просьбе Алонсо клуб ищет опорного полузащитника и нападающего, способного решать исход матчей - роль, которую в прошлом сезоне успешно исполнял Хоселу.