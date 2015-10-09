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Футбол
Вчера 09:55
 

Роналду отреагировал на триумф сборной Португалии на Евро-2025

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Роналду отреагировал на триумф сборной Португалии на Евро-2025 ©Depositphotos/mrogowski_photography

Юношеская сборная Португалии одержала уверенную победу над Францией в финале чемпионата Европы среди игроков до 17 лет, передают Vesti.kz.

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Юношеская сборная Португалии одержала уверенную победу над Францией в финале чемпионата Европы среди игроков до 17 лет, передают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу португальцев, которые в седьмой раз стали чемпионами континентального турнира. 

Голы забили Анизиу Кабрал (30-я минута), Дуарте Кунья (38-я) и Жил Невеш (60-я).

Звезда основной сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметил успех молодых футболистов в социальных сетях, написав: "Поздравляю, звезды!".

Юношеский чемпионат Европы проходил с 19 мая по 1 июня 2025 года в Албании.

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