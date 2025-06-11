Мадридский "Реал" принял решение расстаться с 20-летним нападающим Альваро Родригесом, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Рамон Фуэнтес, футболист не входит в планы тренерского штаба на следующий сезон и даже не будет включен в состав команды на предстоящий клубный чемпионат мира.

Прошедший сезон Родригес провел в аренде в "Хетафе", где сыграл 26 матчей. Президент "Хетафе" Анхель Торрес высоко оценивает потенциал молодого форварда и заинтересован в его дальнейшем сотрудничестве с клубом. Также интерес к игроку проявляют несколько команд испанской Ла Лиги.

По информации источника, мадридский клуб готов отпустить Родригеса - либо на новый арендный срок, либо оформить полноценный трансфер. В "Реале" признают, что несмотря на яркий дебют в первой команде в сезоне-2022/23, развитие футболиста замедлилось, и он не вписывается в планы нового тренера Хаби Алонсо.



Одним из ключевых факторов в возможном возвращении Родригеса в "Хетафе" может стать главный тренер Хосе Бордалас, который активно задействовал молодого форварда в минувшем сезоне и, по имеющейся информации, продолжит работу с клубом.

Решение по будущему Родригеса должно быть принято в ближайшие недели. Сам футболист, по данным СМИ, не против остаться в "Хетафе", где получает регулярную игровую практику.

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