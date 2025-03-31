Хаби Алонсо, наставник "Байера", может стать новым главным тренером "Реала", но только при условии, что "сливочные" подпишут Флориана Вирца. По информации El Gol Digital, испанский специалист настаивает на этом трансфере, считая, что молодой полузащитник идеально впишется в его игровую модель, передают Vesti.kz.

Флориан Вирц, 21-летний полузащитник "Байера", в сезоне-2024/25 провел 39 матчей, забив 15 голов и отдав 13 результативных передач.

Его стоимость оценивается в 140 миллионов евро, и "Реалу" придется пойти на серьезные финансовые затраты, чтобы заполучить перспективного немца.

Алонсо видит в Вирце важную часть своей тактической схемы. Он уверен, что игрок сможет добавить креатив и вариативность в центр поля "Реала".

Руководство "Реала" серьезно рассматривает кандидатуру Алонсо на замену Карло Анчелотти, но выполнение этого условия может стать решающим фактором.

"Байер" пытается удержать Вирца и уже ведет переговоры о продлении контракта с клаусулой до 100 миллионов евро.

Если "Реал" хочет видеть Алонсо на "Сантьяго Бернабеу", им придется ускорить переговоры по Вирцу.

В противном случае сделка может сорваться, и "королевский клуб" упустит шанс подписать как перспективного тренера, так и одного из самых талантливых молодых игроков Европы.



