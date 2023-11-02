Гюндоган раскритиковал "Барселону" после поражения от "Реала"

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Сегодня 21:55
©instagram.com/ilkayguendogan

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган раскритиковал своих одноклубников после домашнего поражения от "Реала" в 11-м туре чемпионата Испании. Позже футболист объяснил свои слова, сообщают Vesti.kz

Вот что он сказал после игры:

"Я хочу быть честным, но не заходить слишком далеко, потому что я не хотел бы говорить то, что не должен. Я выхожу из раздевалки, и очевидно, что люди разочарованы, но после такой важной игры и плохого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования.

Нужно иметь больше эмоций, когда проигрываешь, когда знаешь, что можешь играть лучше и действовать лучше в определенных ситуациях. Это потом переносится на поле. Мы должны сделать большой шаг вперед в этом отношении. Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи, и не для того, чтобы допускать такие разрывы. На мне также лежит ответственность как на опытном игроке", - сказал Илкай.

Позже 33-летний Гюндоган выступил перед тренировкой команды под руководством главного тренера Хави Эрнандеса и объяснил свои слова. Одноклубники приняли его критику и посчитали, что она конструктивная и должна пойти команде на пользу.

На данный момент "Барселона" с 24 очками занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. Следующую игру каталонский клуб проведет на выезде 4 ноября с "Реал Сосьедадом".

Метки:
Барселона Реал Мадрид Ла Лига

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