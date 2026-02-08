Мадридский "Реал" начал анализировать официальное предложение в 40 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед" за защитника Эдера Милитао. Английский клуб хочет усилить центр обороны опытным игроком топ-уровня, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Роль Милитао в "Реале"

28-летний бразильский защитник остаётся ключевой фигурой команды. В этом сезоне он провёл 13 матчей в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Клуб ценит его за универсализм, физическую мощь и опыт.

Решение зависит от стратегии клуба

"Реал" не торопится с продажей. Сделка рассматривается в контексте широкой трансферной стратегии, где учитываются конкуренция в центре обороны, среднесрочные планы и экономическая целесообразность. Клуб готов изучить предложения, если они в будущем помогут укрепить команду в целом.

Милитао сохраняет спокойствие

Игрок сосредоточен на играх в нынешней команде и не оказывает давления на "сливочных". Возможный трансфер — лишь один из элементов сложного летнего рынка, где каждая фигура имеет значение.

Милитао представляет "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Порту" за 50 миллионов евро. В его карьере также был бразильский "Сан-Паулу".