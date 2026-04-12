Сегодня 07:40

Гол и два ассиста Ямаля принесли "Барселоне" разгромную победу

"Барселона" разгромила "Эспаньол" в 31-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 4:1.

У хозяев дубль оформил Ферран Торрес (9-я и 25-я минуты), а также отличились Ламин Ямаль (87-я) и Маркус Рэшфорд (89-я). В составе гостей один мяч отыграл Поль Лосано (56-я). При этом Ямаль отдал ещё две результативные передачи.

Таким образом, "Барселона" набрала 79 очков и закрепила своё лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от допустившего осечку "Реала" на девять пунктов. "Эспаньол" с 38 очками находится на десятой строчке.

В следующем туре "Барселона" примет дома "Сельту" (22 апреля), а "Эспаньол" встретится на выезде с "Райо Вальекано" (23 апреля).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

