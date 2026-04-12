"Барселона" разгромила "Эспаньол" в 31-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 4:1.

У хозяев дубль оформил Ферран Торрес (9-я и 25-я минуты), а также отличились Ламин Ямаль (87-я) и Маркус Рэшфорд (89-я). В составе гостей один мяч отыграл Поль Лосано (56-я). При этом Ямаль отдал ещё две результативные передачи.

Таким образом, "Барселона" набрала 79 очков и закрепила своё лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от допустившего осечку "Реала" на девять пунктов. "Эспаньол" с 38 очками находится на десятой строчке.

В следующем туре "Барселона" примет дома "Сельту" (22 апреля), а "Эспаньол" встретится на выезде с "Райо Вальекано" (23 апреля).