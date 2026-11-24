Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о результатах голосования за "Золотой мяч" — 2026. Функционер считает, что награду должны были получить другие футболисты, передают Vesti.kz.

Напомним, обладателем престижного трофея стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн. Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а третьим стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Однако Тебас не согласен с выбором Кейна и назвал двух игроков, которых, по его мнению, больше заслуживали "Золотой мяч".

"Родри или Ламин заслужили его больше", — цитирует As главу Ла Лиги.

Напомним, в сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"