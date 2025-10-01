Форвард мадридского "Атлетико" и чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону", передают Vesti.kz.

"Я очень спокоен. Всегда что-то обсуждают, но на самом деле сезон только начинается. Моя цель — становиться лучше каждый день и побеждать с "Атлетико". Только это у меня в голове… истории в соцсетях меня не касаются", — сказал Альварес в интервью ESPN.

Напомним, последние полгода СМИ активно связывают аргентинца с каталонским клубом, где якобы планируют им заменить 37-летнего поляка Роберта Левандовски.

Это лишь второй сезон Альвареса в Испании. Прошлым летом он перебрался из «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро. В дебютной кампании за "Атлетико" форвард провёл 57 матчей, отметившись 29 голами и 8 ассистами. В стартовавшем сезоне-2025/26 на его счету уже 7 мячей и 3 результативные передачи в 8 встречах.

По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.



