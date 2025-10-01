Испания
Сегодня 21:47

Форвард за 100 миллионов высказался о возможном трансфере в "Барселону"

Форвард мадридского "Атлетико" и чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону", передают Vesti.kz.

"Я очень спокоен. Всегда что-то обсуждают, но на самом деле сезон только начинается. Моя цель — становиться лучше каждый день и побеждать с "Атлетико". Только это у меня в голове… истории в соцсетях меня не касаются", — сказал Альварес в интервью ESPN.

Напомним, последние полгода СМИ активно связывают аргентинца с каталонским клубом, где якобы планируют им заменить 37-летнего поляка Роберта Левандовски.

Это лишь второй сезон Альвареса в Испании. Прошлым летом он перебрался из «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро. В дебютной кампании за "Атлетико" форвард провёл 57 матчей, отметившись 29 голами и 8 ассистами. В стартовавшем сезоне-2025/26 на его счету уже 7 мячей и 3 результативные передачи в 8 встречах.

По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20 Жирона 7 0 3 4 3-16 3

