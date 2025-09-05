Испания
Вчера 22:47

Флик задумал убрать Ямаля из состава "Барсы": подробности

Ламин Ямаль. ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик серьёзно недоволен Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, игрок не выполняет его просьбы, в том числе сосредоточиться на тренировках и матчах и держаться подальше от камер, чтобы защитить себя от чрезмерного внимания СМИ. Флик обеспокоен, что личная жизнь Ямаля обсуждается больше, чем его игра на поле.

Слухи о романе и нарушение дисциплины

Ламин Ямаль оказался в центре слухов о романе с аргентинской певицей Ники Николь, что, по мнению тренера, может отвлекать его от игры. Кроме того, 18-летний футболист во время сборов со сборной Испании высказался о слабой игре каталонской команды, заявив, что причина кроется в частых выездных матчах. Это противоречит объяснению Флика, который утверждал, что проблемы были связаны с "эго" игроков. Тренер считает, что таким образом Ямаль нарушил установленные им принципы дисциплины.

Слабое участие в обороне

Флик также недоволен тем, что Ямаль стал меньше участвовать в оборонительных действиях. Игрок больше не прессингует соперника при выводе мяча и выглядит менее организованным, что тренер связывает с расслабленностью и недостаточной отдачей в матчах.

Возможное наказание

Если Ламин Ямаль не изменит своё поведение, Флик готов наказать его, оставив на скамейке в некоторых матчах в качестве предупреждения. Тренер уже ранее не стеснялся оставлять на скамейке таких игроков, как Пау Кубарси, Рональд Араухо, Дани Ольмо и Роберт Левандовски.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →