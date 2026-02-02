"Барселона" уже прорабатывает несколько сценариев летнего трансферного окна, все они напрямую связаны с требованиями главного тренера Ханса Флика. Немецкий специалист хочет построить команду, полностью адаптированную под его стиль игры, и считает, что пришло время сделать шаг вперёд в планировании состава, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, Флик считает, что клубу нужно усиление по конкретным позициям и сокращение числа игроков, которые не вписываются в его модель. Речь не о революции, а о точечной оптимизации для борьбы на престижных турнирах.

Три приоритетных трансфера

• Защита: Флик выделяет Алессандро Бастони из "Интера". Итальянский защитник надёжен, умеет строить игру от своих ворот и сможет стабилизировать оборону.

• Центр поля: выбор пал на Бернарду Силву из "Манчестер Сити". Португалец обеспечит контроль мяча, динамику и качественную игру в ключевых зонах, особенно если Педри будет недоступен.

• Атака: Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико". Аргентинец соответствует требованиям полноценного форварда: забивает, прессингует и участвует в комбинационной игре, может стать заменой Левандовски.

Корректировка состава в обороне

Флик также хочет облегчить состав на некоторых позициях. Центральные защитники Рональд Араухо и Андреас Кристенсен не входят в число игроков, на которых тренер хочет строить команду в среднесрочной перспективе. Он предложил клубу рассмотреть их уход, чтобы состав полностью соответствовал его требованиям и давал стабильность.

План Флика: стабильность и развитие проекта

Тренер подчёркивает, что его посыл — не давление, а стратегическое планирование. Оптимизация состава и точечные усиления позволят развивать проект с уверенностью и стабильностью, сохраняя конкурентоспособность "Барселоны" в Европе.