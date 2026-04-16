Испания
Сегодня 19:54

Флик выбрал 19-летнего защитника за 60 миллионов для "Барселоны"

Ханси Флик. ©ФК "Барселона"

Ханси Флик лично запросил у руководства "Барселоны" трансфер 19-летнего защитника Луки Вушковича. Тренер видит в хорвате идеальное усиление для обороны "сине-гранатовых", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главные детали:

• Универсальность: Флик ценит способность Вушковича играть как в центре, так и на фланге защиты. Его стиль идеально подходит под атакующую модель игры "Барсы".

• Ситуация с клубом: права на игрока принадлежат "Тоттенхэму" (сейчас в аренде в "Гамбурге"). Рыночная цена защитника — около 60 миллионов евро.

• Шанс на скидку: "Барселона" рассчитывает на снижение цены, если "Тоттенхэм" вылетит в Чемпионшип. Это заставит лондонцев распродавать активы.

Несмотря на финансовые сложности, каталонцы готовы побороться за игрока с другими топ-клубами Европы, делая ставку на престиж проекта и личную заинтересованность тренера.

В нынешнем сезоне Вушкович провёл 27 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

