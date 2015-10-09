Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Флик включил трёх игроков "Барселоны" в чёрный список

Главный тренер каталонской "Барселоны" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик обозначил пересмотр состава команды и сообщил трём игрокам, что они больше не входят в его планы, передают Vesti.kz.

Марк Касадо: роль сведена к минимуму

Как сообщает Fichajes, испанский опорный хавбек Марк Касадо практически перестал получать доверие от главного тренера. Молодой полузащитник выходит лишь на незначительные минуты и остаётся на периферии даже при отсутствии нидерландца Френки де Йонга. Флик считает, что 22-летний футболист ещё не готов дать требуемый уровень интенсивности и стабильности, поэтому его будущее в клубе под серьёзным вопросом.


Кристенсен: потеря статуса в обороне

Датский центральный защитник Андреас Кристенсен также оказался среди тех, кому сообщили о нежелательности дальнейшего пребывания в команде. Игрок потерял место в ротации и уступил конкурентам, которые, по мнению Флика, предлагают более высокий темп и постоянство. Продолжение его карьеры в каталонском клубе, по данным источника, выглядит маловероятным.


Дро: кандидат на аренду или продажу

Молодой атакующий испанский полузащитник Дро Фернандес переживает схожую ситуацию. Его возраст и необходимость адаптации объясняют часть проблем, но Флик не видит в испанце готовности к уровню первой команды. Руководство рассматривает варианты аренды или полной продажи, чтобы 17-летний игрок получил опыт, которого ему не хватает для игры в Ла Лиге.


Новый курс "Барселоны"

Решение Флика подчёркивает: в команде останутся только те, кто способен приносить результат здесь и сейчас. Расставание с Касадо, Кристенсеном и Дро открывает дорогу для точечного усиления состава в январе и формированию более компактного и конкурентоспособного ядра. Клуб вступает в этап максимальной требовательности, где каждое место в заявке должно быть оправдано реальным уровнем игры.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
