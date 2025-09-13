Испания
Сегодня 16:50

Флик сообщил плохие новости о Ямале: он не тренировался

©mrogowski_photography

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг Ламина Ямаля, который пропустил тренировку с основной группой каталонцев, сообщают Vesti.kz.

Наставник дал понять, что остался недоволен тем, как 18-летнего вингера задействовали в матчах сборной Испании, намекнув, что нагрузка на молодого игрока была чрезмерной.

"Завтра Ямаля не будет. Он испытывает боль. Ему давали обезболивающее, и даже когда они выигрывали, его заставляли играть. Это не забота о футболистах. Возможно, им стоит лучше заботиться о молодых игроках. Мне очень грустно", - слова Флика с пресс-конференции приводит Mundo Deportivo.

Уже в воскресенье, 14 сентября, "Барселона" проведёт домашний матч Ла Лиги против "Валенсии", и участие Ямаля в этой встрече пока остаётся под вопросом.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
2 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
3 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
4 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
5 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
6 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
7 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
12 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
13 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

