Флик сообщил плохие новости о Ямале: он не тренировался

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг Ламина Ямаля, который пропустил тренировку с основной группой каталонцев, сообщают Vesti.kz.

Наставник дал понять, что остался недоволен тем, как 18-летнего вингера задействовали в матчах сборной Испании, намекнув, что нагрузка на молодого игрока была чрезмерной.

"Завтра Ямаля не будет. Он испытывает боль. Ему давали обезболивающее, и даже когда они выигрывали, его заставляли играть. Это не забота о футболистах. Возможно, им стоит лучше заботиться о молодых игроках. Мне очень грустно", - слова Флика с пресс-конференции приводит Mundo Deportivo.

Уже в воскресенье, 14 сентября, "Барселона" проведёт домашний матч Ла Лиги против "Валенсии", и участие Ямаля в этой встрече пока остаётся под вопросом.