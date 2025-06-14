"Барселона" вновь включилась в гонку за 22-летним испанским вингером "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямсом, передают Vesti.kz.

Флик заинтересован в подписаниии Уильямса

По информации BarcaTimes, главный тренер каталонцев Ханси Флик лично позвонил игроку и подробно изложил ему проект "Барсы". Немецкий специалист постарался убедить футболиста в перспективности перехода в стан "сине-гранатовых", дав понять, что рассчитывает на него как на одного из ключевых игроков в обновленной атакующей системе команды.





"Бавария" опережает "Барселону" в трансфере?

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" лидирует в борьбе за вингера сборной Испании. Немецкий гранд уже вел переговоры с окружением футболиста и, казалось, был близок к подписанию Уильямса.

Примечательно, что "Барселона" пыталась заполучить Нико еще летом 2024 года. Тогда особую заинтересованность в переходе проявлял 17-летний Ламин Ямаль - ближайший друг Уильямса по сборной. На Евро-2024 именно эта связка стала одним из главных открытий турнира: оба футболиста блистали на флангах атаки, демонстрируя взаимопонимание и зрелость не по годам, что помогло Испании завоевать титул чемпионов Европы.





Попытка №2?

Тем не менее год назад трансфер сорвался, и Нико остался в Бильбао. Теперь ситуация изменилась: футболист близок к уходу, и ведущие клубы Европы активно включились в борьбу за его подписание. Учитывая личный контакт с Ханси Фликом и желание Ямаля видеть друга в одной команде, шансы "Барселоны" на успех в этой гонке стремительно растут.

Ранее звездный партнер аргентинца Лионеля Месси дал совет Ямалю. Также стало известно, что неожиданный чемпион хочет забрать лидера "Барселоны".

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