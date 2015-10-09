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Флик решил избавиться от 20-летнего таланта "Барселоны"

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Флик решил избавиться от 20-летнего таланта "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Английский "Сандерленд" рассчитывает усилить состав шведским вингером каталонской "Барселоны" Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

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Английский "Сандерленд" рассчитывает усилить состав шведским вингером каталонской "Барселоны" Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, представители шведского футболиста уже вышли на связь с английским клубом после того, как руководство каталонцев во главе с главным тренером Хансом-Дитером Фликом приняло решение выставить 20-летнего игрока на трансфер этим летом.

В "Барселоне" готовы отпустить вингера

Изначально каталонский клуб рассматривал вариант с арендой Бардагжи, чтобы тот получал больше игровой практики. Несмотря на положительную оценку его прогресса, в "Барселоне" понимают, что футболисту необходимо регулярно выходить на поле.

Сам игрок также не против сменить команду ради стабильного места в составе.

Первый сезон после перехода из "Копенгагена"

Бардагжи перебрался в "Барселону" летом 2025 года из датского "Копенгагена". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

В своём дебютном сезоне за "сине-гранатовых" швед принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Контракт рассчитан до 2029 года

Действующее соглашение Бардагжи с "Барселоной" рассчитано до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее "Барселона" выбрала замену уходящему в ПСЖ форварду: это не Альварес.

Добавим также, что Деку лично занялся трансфером 18-летнего форварда в "Барселону".

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